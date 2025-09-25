Международный чемпионат по битве роботов соберёт в парке «Патриот» 28 команд
В конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится второй отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.
«Цель чемпионата – популяризация в стране инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий. На этом этапе сразятся 28 команд из России, Индии и Бразилии. 16 команд выступят в весовой категории до 110 килограммов, ещё 12 – в категории до полутора килограммов. Среди участников – команды РТУ МИРЭА, Вавиловского университета, СПбПУ, Самарского университета и других ведущих вузов России», – рассказали в пресс-службе.
Мероприятие пройдёт 11 октября с 11:30 до 19:30 при поддержке правительства Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, парк «Патриот», стр. 2.
Программа предусматривает два шоу: дневное с 13:00 до 14:30 и вечернее с 18:00 до 19:30. Прямую трансляцию чемпионата можно посмотреть по ссылке.