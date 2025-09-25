Выставку «Море великих» в Серпухове посетили более 30 тысяч человек

25 сентября 2025, 17:34

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Серпуховском историко-художественном музее продолжает работу масштабная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Экспозицию уже увидели свыше 30 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.