Выставку «Море великих» в Серпухове посетили более 30 тысяч человек
В Серпуховском историко-художественном музее продолжает работу масштабная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Экспозицию уже увидели свыше 30 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В выставочном пространстве «Каретный сарай» представлено более 70 полотен известных мастеров — Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова и других.
Экспозиция состоит из двух разделов: академическая школа XIX века и художественные направления начала XX века и советского периода. Часть работ, включая этюды, демонстрируется впервые. Для проекта разработано оригинальное экспозиционное решение. Морскую тему подчеркивают мультимедийные технологии, интерактивные зоны и даже ольфакторное сопровождение — ароматы моря.
Выставка будет открыта до 11 января 2026 года. Подробности и билеты доступны на сайте музея. 6+
Читайте также: