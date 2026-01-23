В Красногорске создают уникальный центр благополучия животных
В Красногорске создают центр благополучия животных «Лохматый ангел». Он задуман не как традиционный приют, а как комплексная площадка для решения проблем бездомности животных, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Объём инвестиций в проект составляет около четырёх миллионов рублей собственных и привлечённых средств. Уже получено разрешение на строительство первого объекта – двухэтажного административно-ветеринарного блока. Там будут проводить операции и реабилитацию животных.
Предусмотрено функциональное зонирование территории. На ней будут приютская зона с вольерами, площадками для выгула и пространством для волонтёров, профессионально-общественная зона с ветеринарной клиникой и административными помещениями.
«Новый центр станет важным шагом в развитии системы защиты животных в Московской области. Он будет сочетать практическую помощь с системным подходом к решению проблемы бездомности. Особое внимание уделят просветительской работе и проведению стерилизации по высоким ветеринарным стандартам», – отметили в министерстве.Там добавили, что инициатором выступила Региональная общественная организация «Экология человека».