В Красногорске создают уникальный центр благополучия животных

23 января 2026, 20:18

В Красногорске создают центр благополучия животных «Лохматый ангел». Он задуман не как традиционный приют, а как комплексная площадка для решения проблем бездомности животных, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Объём инвестиций в проект составляет около четырёх миллионов рублей собственных и привлечённых средств. Уже получено разрешение на строительство первого объекта – двухэтажного административно-ветеринарного блока. Там будут проводить операции и реабилитацию животных.



Предусмотрено функциональное зонирование территории. На ней будут приютская зона с вольерами, площадками для выгула и пространством для волонтёров, профессионально-общественная зона с ветеринарной клиникой и административными помещениями.

«Новый центр станет важным шагом в развитии системы защиты животных в Московской области. Он будет сочетать практическую помощь с системным подходом к решению проблемы бездомности. Особое внимание уделят просветительской работе и проведению стерилизации по высоким ветеринарным стандартам», – отметили в министерстве.