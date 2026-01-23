Московская область усилила вывоз мусора из-за снегопадов

23 января 2026, 16:52

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Аномальные снегопады в Подмосковье в январе создали повышенную нагрузку на коммунальные службы. Техника операторов Воскресенского и Алексинского кластеров переведена на усиленный режим работы. За 20 дней автопарк преодолел свыше 600 тысяч километров, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







Для вывоза отходов задействовано более 260 единиц спецтехники. Рабочий день экипажей увеличен на 2–3 часа, а первые рейсы начинаются уже в 5–6 утра.



Ключевыми проблемами стали снежные заносы, поваленные деревья и машины, которые мешают подъезду к контейнерным площадкам. Это приводит к сбоям в графике, необходимости повторных выездов и скоплению отходов.



В зону обслуживания данных кластеров входят городские округа: Клин, Солнечногорск, частично Химки, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Люберцы, Раменское и Шатура.