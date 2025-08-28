Московская область увеличила экспорт мясной продукции на 28%
Из Подмосковья за семь месяцев с начала года за рубеж отправили 184 тыс. тонн мясных продуктов глубокой переработки. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Мы активно развиваем экспортный потенциал. Почти 23% от произведённой в регионе мясной продукции отправилась на зарубежные рынки. Лидер по импорту – Китай, куда поставлено более 65 тыс. тонн. В Белоруссию отгружено более 20 тыс., в Казахстан – почти 14 тыс. тонн. Продолжаем снабжать и внутренний рынок. Объём производства за семь месяцев увеличился почти на 6% и достиг 802,7 тыс. тонн», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.Как отметили в министерстве, Подмосковье поставляет на внешний рынок колбасы, полуфабрикаты, консервы и другие продукты. Особенно заметно в этом году вырос экспорт колбасных изделий. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 140 тонн или 4% в натуральном выражении. Всего отгружено более 3,6 тыс. тонн.
Продукция подмосковного агропрома сейчас поставляется в более чем 80 стран.