Московская область увеличила экспорт мясной продукции на 28%

28 августа 2025, 22:32

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Из Подмосковья за семь месяцев с начала года за рубеж отправили 184 тыс. тонн мясных продуктов глубокой переработки. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.







«Мы активно развиваем экспортный потенциал. Почти 23% от произведённой в регионе мясной продукции отправилась на зарубежные рынки. Лидер по импорту – Китай, куда поставлено более 65 тыс. тонн. В Белоруссию отгружено более 20 тыс., в Казахстан – почти 14 тыс. тонн. Продолжаем снабжать и внутренний рынок. Объём производства за семь месяцев увеличился почти на 6% и достиг 802,7 тыс. тонн», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.