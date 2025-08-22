В Подмосковье произвели 15% объёма мяса птицы и субпродуктов в ЦФО
На предприятиях Московской области за шесть месяцев с начала года выпустили более 155 тыс. тонн продукции. Это на 8%, больше, чем в первом полугодии 2024-го, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
«Приоритетной задачей остаётся обеспечение внутреннего спроса. Сегодня регион производит примерно 15% общего объёма мяса птицы и субпродуктов в Центральном федеральном округе и почти 6% – в России. В отрасли работают 15 предприятий, развит полный производственный цикл от получения собственного инкубационного яйца до переработки охлаждённой продукции», – отметил Двойных.Он добавил, что регион также увеличивает поставки за рубеж. За полгода экспорт в стоимостном выражении вырос почти на 43%, объём отгрузок составил около 76 тыс. тонн. Основными импортёрами подмосковного мяса птицы являются Китай и Саудовская Аравия.
В Минсельхозе Подмосковья отметили таких крупнейших производителей продукции, как Птицефабрика «Элинар-Бройлер», Петелинская птицефабрика и ООО «Кросан».