В Подмосковье произвели 15% объёма мяса птицы и субпродуктов в ЦФО

22 августа 2025, 22:11

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На предприятиях Московской области за шесть месяцев с начала года выпустили более 155 тыс. тонн продукции. Это на 8%, больше, чем в первом полугодии 2024-го, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.







«Приоритетной задачей остаётся обеспечение внутреннего спроса. Сегодня регион производит примерно 15% общего объёма мяса птицы и субпродуктов в Центральном федеральном округе и почти 6% – в России. В отрасли работают 15 предприятий, развит полный производственный цикл от получения собственного инкубационного яйца до переработки охлаждённой продукции», – отметил Двойных.