Подмосковные атлеты взяли пять наград на гонках с препятствиями в Европе
Представители Московской области завоевали пять медалей на IX чемпионате Европы по гонкам с препятствиями и первенстве Европы среди юниоров, которые прошли в Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золото чемпионата Европы на дистанции 100 метров взял Юрий Прокудин. Он стал чемпионом второй год подряд. Золотую медаль в женской командной гонке завоевала Елизавета Айвазян в составе команды со спортсменами из других регионов.
«Рад, что мне удаётся стабильно показывать хороший результат. Два года подряд на лидирующей позиции в чемпионате Европы – это приятно. В стометровке у нас есть принцип из сферы игр разума: нельзя ошибаться. Мне как-то пока это удаётся», – поделился Прокудин.Серебро первенства континента на дистанции 100 метров досталось Михаилу Скачкову. В женских стартах в той же дисциплине второй финишировала Софья Лысикова.
Бронзовым призёром в мужской командной гонке стал Игорь Крючков, который тоже стартовал с представителями других регионов.
В соревнованиях участвовали спортсмены из 39 стран. Российская сборная завоевала 13 медалей – четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Команда впервые была представлена не только основным составом, но и детско-юношеским. Для юных атлетов первенство Европы стало дебютным.
Гонки с препятствиями (Obstacle Course Racing) – молодой вид спорта. Его суперкороткая дисциплина вошла в программу Олимпиады 2028 в Лос-Анджелесе.