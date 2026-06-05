Подмосковные атлеты взяли пять наград на гонках с препятствиями в Европе

05 июня 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области завоевали пять медалей на IX чемпионате Европы по гонкам с препятствиями и первенстве Европы среди юниоров, которые прошли в Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Золото чемпионата Европы на дистанции 100 метров взял Юрий Прокудин. Он стал чемпионом второй год подряд. Золотую медаль в женской командной гонке завоевала Елизавета Айвазян в составе команды со спортсменами из других регионов.

«Рад, что мне удаётся стабильно показывать хороший результат. Два года подряд на лидирующей позиции в чемпионате Европы – это приятно. В стометровке у нас есть принцип из сферы игр разума: нельзя ошибаться. Мне как-то пока это удаётся», – поделился Прокудин.