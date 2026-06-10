Достижения.рф

Подмосковная спортсменка взяла две медали юношеского Кубка Европы по гребному слалому

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Елизавета Рябикова из Московской области завоевала золотую и серебряную медали на первом этапе юношеского Кубка Европы по гребному слалому. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Спортсменка из областного Центра олимпийских видов спорта выиграла соревнования в слаломе в каноэ-одиночке среди девушек до 16 лет. При этом она опередила соперниц из Германии и Австралии.

Серебро Рябикова взяла в слаломе в байдарке-одиночке. Победила в этой дисциплине итальянская спортсменка, третье место заняла также представительница Италии.

Елизавета Рябикова (Фото: пресс-службе Минспорта МО)

Юношеский Кубок Европы по гребному слалому – один из главных международных стартов для молодых спортсменов. Соревнования проходят в формате индивидуальных гонок в олимпийских классах «каноэ-одиночка» и «байдарка-одиночка» среди юниоров и юниорок разных возрастных категорий.

Турнир провели в итальянской Иврее.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0