Московская область выдвинула шесть проектов на премию Russian Traveler Awards

04 июня 2025, 17:41

оригинал Фото: сайт Russian Traveler

Шесть проектов выдвинуты от Подмосковья на получение премии издания Russian Traveler. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В номинации «Культурно-досуговое/общественное пространство» участвует Парк усадьбы Кривякино, в номинации «Народный промысел» – Федоскинская лаковая миниатюра. В номинации «Национальное блюдо/продукт» представлена Зарайская коврижка. В номинации «Культурно-исторический объект/музей» принимает участие Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово». А в номинации «Природный объект» за победу поборется Приокско-Террасный заповедник. Участник от Подмосковья в номинации «Фестиваль/праздник» – Фестиваль современного танца «Город танцует в парках».

«Сейчас на портале проходит голосование за участников в различных номинациях. Оно продлится до 31 октября. Приглашаем проголосовать за подмосковные проекты. Для этого нужно перейти по ссылке, зашитой в наименовании проекта, и выбрать подмосковного участника в списке представленных проектов. Для голосования необходима авторизация», – уточнили в пресс-службе.