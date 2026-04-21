Московская область вышла на первое место в России по выпуску кормов для питомцев

21 апреля 2026, 21:29

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковье занимает первое место в России по производству кормов для домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





В регионе выпускают широкий выбор такой продукции. По итогам 2025 года предприятия изготовили более 520 000 тонн кормов для питомцев. Это на 4,4% больше уровня 2024-го.

«Доля Подмосковья составляет 46,4% от общероссийского объёма и 30,8% – по Центральному федеральному округу. За первые два месяца этого года было произведено более 85 000 тонн кормов, что подтверждает высокое развитие в регионе этого сегмента отрасли», – отметили в ведомстве.