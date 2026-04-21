Росгвардейцы спасли в Раменском замерзавших в канаве котят

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны спасли брошенных котят. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Направляясь к месту несения службы, стражи порядка услышали жалобное мяуканье. Осмотрев территорию, они обнаружили в канаве маленьких котят. Животные дрожали от холода.



Правоохранители аккуратно отнесли малышей в служебное помещение. Там котят отогрели и отполи тёплым молоком.

«Разве можно было пройти мимо? Для нас это не просто спасение, а проявление человечности, которая должна быть в каждом», – отметил старший прапорщик полиции по имени Михаил.