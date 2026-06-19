Подмосковные пчеловоды готовятся к обязательной маркировке мёда

19 июня 2026, 22:29

оригинал Фото: Медиасток.рф

Введение в России с 1 сентября обязательной маркировки мёда стало главной темой расширенного совещания в Минсельхозпроде Московской области. На нём обсудили готовность региональных пчеловодов к новому этапу цифровой прослеживаемости продукции.





В обсуждении участвовали представители Министерства сельского хозяйства России, Минсельхозпрода Подмосковья, оператора государственной системы «Честный знак», региональные участники оборота мёда. Главной целью было минимизировать риски для бизнеса и обеспечить максимально плавный переход региональных пасек на новые правила работы.

«Участникам совещания представили дорожную карту подключения к системе маркировки, разработанную для малых хозяйств. Детально разобрали требования к оборудованию для нанесения Data Matrix-кодов и технические решения, адаптированные для фермерских хозяйств. Представители «Честного знака» провели инструктаж по работе в подсистеме, чтобы у пасечников не осталось непонимания предстоящих процедур», – рассказали в ведомстве.