Подмосковные пчеловоды готовятся к обязательной маркировке мёда
Введение в России с 1 сентября обязательной маркировки мёда стало главной темой расширенного совещания в Минсельхозпроде Московской области. На нём обсудили готовность региональных пчеловодов к новому этапу цифровой прослеживаемости продукции.
В обсуждении участвовали представители Министерства сельского хозяйства России, Минсельхозпрода Подмосковья, оператора государственной системы «Честный знак», региональные участники оборота мёда. Главной целью было минимизировать риски для бизнеса и обеспечить максимально плавный переход региональных пасек на новые правила работы.
«Участникам совещания представили дорожную карту подключения к системе маркировки, разработанную для малых хозяйств. Детально разобрали требования к оборудованию для нанесения Data Matrix-кодов и технические решения, адаптированные для фермерских хозяйств. Представители «Честного знака» провели инструктаж по работе в подсистеме, чтобы у пасечников не осталось непонимания предстоящих процедур», – рассказали в ведомстве.
Анонсированы и меры господдержки. Для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена компенсация части затрат на покупку принтеров этикеток и специализированного программного обеспечения. Это должно снять финансовую нагрузку с небольших хозяйств, для которых приобретение оборудования могло стать серьёзным барьером.
Как отметили в региональном Минсельхозпроде, по итогам прошлого года в Московской области произвели более 387 тонн мёда. Из них 318 тонны обеспечили личные подсобные хозяйства. Крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели выпустили 64 тонны, сельхозтоваропроизводители – пять тонн.