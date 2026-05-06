Подмосковье признали лидером школьного инженерного образования в России

Для подмосковных старшеклассников в этом учебном году открыто более 400 предпрофессиональных инженерных классов, где обучаются свыше 8000 ребят. Подмосковье стало регионом-лидером по количеству таких классов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





В новом учебном году их число планируют увеличить до 700.

«Подмосковье – лидер школьного инженерного образования в стране. В этом году у нас работают более 400 инженерных классов, в следующем их станет порядка 700 – плюс 75% всего за год. Свыше 14 000 старшеклассников будут учиться в связке с реальным производством. У вузов – около 200 партнёров из индустрии: Росатом, корпорация «Энергия», Бауманка. Сегодня 70% наших выпускников предпрофессиональных классов поступают в профильные вузы. А ЕГЭ по физике и математике будущие инженеры сдают в среднем на семь баллов лучше сверстников по стране», – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.