Региональная смена «Юные патриоты Подмосковья» объединила 600 школьников
В Учебно-методическом центре «Авангард» с 3 по 8 мая проходит региональная смена «Юные патриоты Подмосковья». Об этом сообщили в Минобразования Московской области, организовавшем мероприятие.
Смена собрала около 600 финалистов и победителей зонального этапа конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых!».
«За пять дней участники погрузятся в программу, направленную на развитие лидерских качеств, командного духа и патриотизма. Дети и подростки примут участие в шествии «Бессмертный полк», фестивале «Хор Победы», а также в игре «В единстве наша сила», посвящённой Году единства народов России, и конкурсе талантов», – рассказали в министерстве.
В первый день смены ребят распределили по взводам и познакомили с территорией лагеря. Состоялась жеребьёвка военных песен, где каждая команда выбрала композицию для конкурса «Песни Победы».