Житель Сергиева Посада поругался с соседом и выстрелил в него
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
51-летнего жителя Сергиева Посада, устроившего стрельбу в многоквартирном доме, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл в здании на улице Дружбы.
«К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился пострадавший. Он рассказал, что у него с соседом возник конфликт на бытовой почве, и агрессивно настроенный оппонент выстрелил в него из пистолета и ранил», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии вызвали для пострадавшего скорую помощь и контролировали его состояние до её прибытия, а стрелка отвезли в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали пенсионерку за пьяную езду на мотоцикле.