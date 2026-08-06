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Житель Сергиева Посада поругался с соседом и выстрелил в него

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

51-летнего жителя Сергиева Посада, устроившего стрельбу в многоквартирном доме, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Инцидент произошёл в здании на улице Дружбы.

«К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился пострадавший. Он рассказал, что у него с соседом возник конфликт на бытовой почве, и агрессивно настроенный оппонент выстрелил в него из пистолета и ранил», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии вызвали для пострадавшего скорую помощь и контролировали его состояние до её прибытия, а стрелка отвезли в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали пенсионерку за пьяную езду на мотоцикле.
Лев Каштанов

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