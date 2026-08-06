В автобусах Подмосковья резко выросло число безбилетников

06 августа 2026, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

20 994 пассажиров, не оплативших проезд, выявили контролёры в автобусах компании-перевозчика «Мострансавто» с января по июль текущего года. Это на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Больше всего «зайцев» — 2 505 — поймали на маршруте №21, курсирующем между лобненским микрорайоном Южный и Шереметьево. На втором месте маршрут №367, связывающий село Константиново с метро «Домодедовская»: там за семь месяцев обнаружили полторы тысячи безбилетников. А замыкает тройку антирейтинга маршрут №1288 «Красногорск (микрорайон Мортонград) — Москва (метро «Сходненская»)», где выявили 535 не оплативших проезд пассажиров.





«Всех безбилетников оштрафовали», — говорится в сообщении.