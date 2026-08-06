Волонтёры Подмосковья могут получить знак «Доброволец России» за добрые дела

06 августа 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Подмосковные волонтёры могут претендовать на главную в стране профильную награду – нагрудный знак «Доброволец России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Сейчас идет приём заявок. Цель вручения награды – отметить тех, кто бескорыстно помогает людям, совершает смелые поступки и развивает донорское движение в стране.

«В Подмосковье живёт много неравнодушных людей, которые каждый день совершают добрые дела, помогают тем, кто нуждается в поддержке, всегда готовы прийти на выручку. Нагрудный знак «Доброволец России» – ещё один повод сказать спасибо нашим волонтёрам за их огромный труд и душевную щедрость», – заявила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.