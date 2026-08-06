Волонтёры Подмосковья могут получить знак «Доброволец России» за добрые дела
Подмосковные волонтёры могут претендовать на главную в стране профильную награду – нагрудный знак «Доброволец России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Сейчас идет приём заявок. Цель вручения награды – отметить тех, кто бескорыстно помогает людям, совершает смелые поступки и развивает донорское движение в стране.
«В Подмосковье живёт много неравнодушных людей, которые каждый день совершают добрые дела, помогают тем, кто нуждается в поддержке, всегда готовы прийти на выручку. Нагрудный знак «Доброволец России» – ещё один повод сказать спасибо нашим волонтёрам за их огромный труд и душевную щедрость», – заявила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Претендовать на знак могут волонтёры, которые за последние три года накопили не менее 500 часов добрых дел на платформе ДОБРО.РФ. Также награду могут получить те, кто проявил мужество и героизм во время волонтёрской работы, постоянные доноры и люди, которые помогают развивать донорство костного мозга и стволовых клеток.
Чтобы претендовать на награду, нужно до 14 августа подать документы в муниципальный штаб движения «Волонтёры Подмосковья» в своем городе. В пакет бумаг входят представление к награде, копия паспорта, согласие на обработку личных данных и справка об отсутствии судимости.
Узнать адрес и контакты своего муниципального штаба можно по ссылке.