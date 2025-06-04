В Талдомском округе появится ещё 2 тысячи рабочих мест

04 июня 2025, 14:28

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Около двух тысяч новых рабочих мест появится в Талдомском городском округе в ближайшие три года благодаря реализации инвестиционных проектов. О развитии экономики муниципалитета доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Талдома Юрий Крупенин, сообщает пресс-служба регионального правительства.







«Экономика округа растёт. За последние пять лет было привлечено 12 миллиардов рублей инвестиций. В два раза увеличились собственные доходы бюджета. Реализовано 46 инвестпроектов, создано свыше 4 тысяч рабочих мест, в планах до 2028 года – еще 2 тысячи рабочих мест», — сказал Юрий Крупенин.

«Посевная площадь в округе увеличилась с 2020 года в два раза. Сейчас наш урожай семенного картофеля составляет 15-20 % от всего объема элитного семенного картофеля в стране. Построили шесть картофелехранилищ, в 2026 году вводим ещё два», — сообщил глава Талдома.