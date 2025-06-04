В Талдомском округе появится ещё 2 тысячи рабочих мест
Около двух тысяч новых рабочих мест появится в Талдомском городском округе в ближайшие три года благодаря реализации инвестиционных проектов. О развитии экономики муниципалитета доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Талдома Юрий Крупенин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Экономика округа растёт. За последние пять лет было привлечено 12 миллиардов рублей инвестиций. В два раза увеличились собственные доходы бюджета. Реализовано 46 инвестпроектов, создано свыше 4 тысяч рабочих мест, в планах до 2028 года – еще 2 тысячи рабочих мест», — сказал Юрий Крупенин.В настоящее время на территории округа ведётся реализация 34 инвестиционных проектов в том числе по программе импортозамещения. Кроме того, активно развивается сельское хозяйство.
«Посевная площадь в округе увеличилась с 2020 года в два раза. Сейчас наш урожай семенного картофеля составляет 15-20 % от всего объема элитного семенного картофеля в стране. Построили шесть картофелехранилищ, в 2026 году вводим ещё два», — сообщил глава Талдома.В планах также построить комплекс по разведению африканского сома в посёлке Северный и зерносушилку в деревне Вотря.