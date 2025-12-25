Московская область вошла в топ-3 лидеров тепличного овощеводства
Подмосковье занимает второе место в России в овощеводстве защищённого грунта. Объём производства тепличных овощей в регионе по итогам года достигнет 131 000 тонн. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Основную долю в общем объёме составляют огурцы – аграрии уже собрали более 87 000 тонн. Валовой сбор томатов превышает 37 000 тонн, зелёных культур – 1900 тонн. Более 350 тонн приходится на прочие овощи.
Основу тепличного сектора региона формируют современные комплексы общей площадью более 228 гектаров. Лидерами в 2025 году стали предприятия Каширы, Луховиц, Электростали, Воскресенска и Серпухова.
Как подчеркнули в Минсельхозе Подмосковья, регион в 28 раз увеличил тепличное производство по сравнению с показателями 2014-го. В дальнейшем также планируется расширение мощностей.
