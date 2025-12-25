Московская область вошла в топ-3 лидеров тепличного овощеводства

25 декабря 2025, 22:41

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковье занимает второе место в России в овощеводстве защищённого грунта. Объём производства тепличных овощей в регионе по итогам года достигнет 131 000 тонн. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





