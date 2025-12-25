В Подмосковье впервые начали разводить благородных оленей

25 декабря 2025, 18:55

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Для региона это редкие животные – в дикой природе ареал их обитания простирается от лесов и гор Европы до Кавказа, Малой и Центральной Азии. Ферму создало хозяйство «Благородный север».





«Олени на ферме отличаются королевской осанкой, яркой окраской и гордо поднятой головой, увенчанной роскошной короной из рогов. Новоиспечённые обитатели фермы ещё немного пугливы, им требуется время для адаптации. В будущем планируется знакомить посетителей не только с оленеводством, но и с производством пантовых товаров для здоровья и красоты, изготовленных из рогов оленей», – рассказали в пресс-службе.