В Подмосковье в ноябре подали более 920 заявок на онлайн‑регистрацию животных

19 декабря 2025, 18:14

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В ноябре через портал госуслуг Подмосковья подали более 920 заявок на онлайн-регистрацию питомцев. 645 из них уже полностью обработаны и приняты, 275 находятся в стадии рассмотрения, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





В Московской области продолжают внедрять электронный сервис для владельцев домашних животных. Он был запущен в конце октября и зарекомендовал себя как удобный инструмент. Преимущества – в простоте и скорости оформления.

«Для этого достаточно выполнить несколько шагов: убедиться, что у животного есть чип, обязательный для регистрации собак, подготовить цифровые фотографии мордочки и ветеринарного паспорта с указанием данных о владельце, сведения о собаке и номера чипа. Далее нужно авторизоваться на портале госуслуг Московской области, перейти в раздел услуги «Регистрация домашних животных», заполнить электронную форму, загрузить фото и отправить заявку. Результат её рассмотрения появится в личном кабинете пользователя», – отметили в ведомстве.