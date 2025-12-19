В Подмосковье в ноябре подали более 920 заявок на онлайн‑регистрацию животных
В ноябре через портал госуслуг Подмосковья подали более 920 заявок на онлайн-регистрацию питомцев. 645 из них уже полностью обработаны и приняты, 275 находятся в стадии рассмотрения, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В Московской области продолжают внедрять электронный сервис для владельцев домашних животных. Он был запущен в конце октября и зарекомендовал себя как удобный инструмент. Преимущества – в простоте и скорости оформления.
«Для этого достаточно выполнить несколько шагов: убедиться, что у животного есть чип, обязательный для регистрации собак, подготовить цифровые фотографии мордочки и ветеринарного паспорта с указанием данных о владельце, сведения о собаке и номера чипа. Далее нужно авторизоваться на портале госуслуг Московской области, перейти в раздел услуги «Регистрация домашних животных», заполнить электронную форму, загрузить фото и отправить заявку. Результат её рассмотрения появится в личном кабинете пользователя», – отметили в ведомстве.Как подчеркнули в министерстве, система охватывает не только физических лиц, но также питомники, СНТ, гаражные кооперативы и предприятия. Индивидуальные предприниматели тоже могут зарегистрировать питомцев через онлайн-портал.
В Минсельхозпроде напомнили, что в Московской области с этого года за отсутствие обязательной регистрации домашних животных предусмотрена административная ответственность. Штрафы для граждан составляют от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15000, а для юрлиц – от 15000 до 30000 рублей.