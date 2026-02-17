Московская область вошла в топ-3 лидеров зимнего учёта воробьёв

17 февраля 2026, 18:35

оригинал Фото: istockphoto / Kichigin

Завершился очередной этап всероссийской акции «Воробьи на кустах». Подмосковье попало в тройку лидеров зимнего учёта этих птиц, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Массовое экопросветительское мероприятие объединило усилия учёных и любителей природы. Целью стало своевременное получение актуальных данных о численности домового и полевого воробья в стране.

«Анализ анкет переписчиков пока продолжается, но уже известны регионы с самыми активными участниками. Мы очень рады, что подмосковные орнитологи и бёрдвотчеры снова оказались на высоте – они вошли в топ-3, насчитав почти 13 000 особей», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.