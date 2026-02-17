Московская область вошла в топ-3 лидеров зимнего учёта воробьёв
Завершился очередной этап всероссийской акции «Воробьи на кустах». Подмосковье попало в тройку лидеров зимнего учёта этих птиц, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Массовое экопросветительское мероприятие объединило усилия учёных и любителей природы. Целью стало своевременное получение актуальных данных о численности домового и полевого воробья в стране.
«Анализ анкет переписчиков пока продолжается, но уже известны регионы с самыми активными участниками. Мы очень рады, что подмосковные орнитологи и бёрдвотчеры снова оказались на высоте – они вошли в топ-3, насчитав почти 13 000 особей», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.Помимо Московской области, в тройку лидеров включены Москва и Санкт-Петербург. В акции приняли участие жители 85 регионов, что позволило ей стать самой массовой за всю историю проведения. Всего в России насчитали около 261 000 воробьёв.
Как отметили в министерстве, изучение динамики популяций на основе регулярно поступающей информации позволит специалистам вовремя принимать эффективные меры и не ставить массовые виды под угрозу исчезновения.