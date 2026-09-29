Московская область вошла в топ-3 регионов по количеству МСП в атомной отрасли

29 сентября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Подмосковье зарегистрировано 46 малых и средних предприятий, работающих в атомной отрасли. По их числу регион входит в тройку лидеров в России, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Всего в атомной промышленности России работают 485 субъектов МСП. Они производят части ядерных установок, занимаются научно-исследовательской деятельностью, обеспечением безопасности, обработкой, хранением и утилизацией радиоактивных веществ.

«Малый и средний бизнес плотно интегрирован в атомную промышленность. В России сегодня работают 485 таких МСП. Их число почти не меняется много лет. Средний возраст таких компаний составляет 15 лет. Это вдвое больше, чем в целом по сектору малого и среднего бизнеса. Инструменты господдержки помогают предприятиям стабильно выпускать сложные изделия, разрабатывать ИТ-решения и вести научные исследования в одной из важнейших стратегических отраслей страны», – отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.