Московская область вошла в топ-3 регионов по количеству МСП в атомной отрасли
В Подмосковье зарегистрировано 46 малых и средних предприятий, работающих в атомной отрасли. По их числу регион входит в тройку лидеров в России, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Всего в атомной промышленности России работают 485 субъектов МСП. Они производят части ядерных установок, занимаются научно-исследовательской деятельностью, обеспечением безопасности, обработкой, хранением и утилизацией радиоактивных веществ.
«Малый и средний бизнес плотно интегрирован в атомную промышленность. В России сегодня работают 485 таких МСП. Их число почти не меняется много лет. Средний возраст таких компаний составляет 15 лет. Это вдвое больше, чем в целом по сектору малого и среднего бизнеса. Инструменты господдержки помогают предприятиям стабильно выпускать сложные изделия, разрабатывать ИТ-решения и вести научные исследования в одной из важнейших стратегических отраслей страны», – отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.По его словам, более 58% атомных МСП использовали меры господдержки. Для сектора МСП в целом этот показатель составляет 44%.
Сегодня предприятия малого и среднего бизнеса атомной отрасли зарегистрированы в 54 регионах России, на них работают около 10 000 человек. Почти половина таких компаний расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.