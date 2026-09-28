В машиностроительных МСП Подмосковья заняты более 26 000 сотрудников
В компаниях малого и среднего предпринимательства, представляющих отрасль машиностроения в Подмосковье, работают свыше 26 000 человек.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Подмосковье работают около 2900 машиностроительных компаний из сегмента МСП. Это почти 7,4% от общего числа таких организаций в России. С 1 января по состоянию на конец августа этого года в Московской области создано почти 200 таких компаний», – рассказала Зиновьева.Она напомнила, что в Московской области сегодня активно развивается инфраструктура для небольших промышленных компаний, в том числе для представляющих машиностроительную отрасль. Это, например, площадки в формате «Лайт индастриал» – готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой, что позволяет быстро разворачивать небольшие производственные предприятия.