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В машиностроительных МСП Подмосковья заняты более 26 000 сотрудников

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В компаниях малого и среднего предпринимательства, представляющих отрасль машиностроения в Подмосковье, работают свыше 26 000 человек.



Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье работают около 2900 машиностроительных компаний из сегмента МСП. Это почти 7,4% от общего числа таких организаций в России. С 1 января по состоянию на конец августа этого года в Московской области создано почти 200 таких компаний», – рассказала Зиновьева.
Она напомнила, что в Московской области сегодня активно развивается инфраструктура для небольших промышленных компаний, в том числе для представляющих машиностроительную отрасль. Это, например, площадки в формате «Лайт индастриал» – готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой, что позволяет быстро разворачивать небольшие производственные предприятия.
Лора Луганская

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