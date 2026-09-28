С 1 марта в Подмосковье запретят продажу табачной продукции без лицензии

28 сентября 2026, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с 1 марта будущего года будет запрещена розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. С 1 октября для бизнеса начнётся переходный период.





Это стало одной из главных тем совещания руководящего состава правительства региона и глав округов под руководством губернатора Андрея Воробьёва.



На региональном портале госуслуг можно будет подать заявку на получение лицензии. Перед этим необходимо будет подключиться к системе «Честный знак». Это позволит осуществлять онлайн-контроль за реализацией такой продукции, избегать продажи поддельных товаров на территории региона.

«Госдума приняла закон, и наш президент его поддержал. Смысл в том, что регулирование продажи табачной продукции передаётся на региональный уровень. Эта тема требует особого внимания. Сегодня поговорим о новых правилах лицензирования и о том, как это отразится на торговле в Московской области. По аналогии с алкоголем важно убрать табак и никотин подальше от детских учреждений, школ. Необходимо найти умное и взвешенное решение», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Лицензию на розничную продажу табака будут выдавать региональные органы власти по аналогии с алкоголем. Добавляются также полномочия по осуществлению контрольно-надзорной деятельностью за этой сферой. Для жителей ничего не изменится, закон на цену не повлияет. Однако с частью объектов, которые попадут в зону запрета, мы попрощаемся. Сейчас Минсельхоз Московской области формирует единый реестр существующих мест продажи», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы предлагаем установить в регионе по аналогии с продажей алкогольной продукции ограничение на продажу табака: расстояние не менее 100 метров от входа на торговые объекты до входа в образовательные учреждения. Субъекты будут иметь право самостоятельно определять дополнительные объекты и места ограничения продажи. Мы посмотрели рекомендованный список. Это места отдыха детей, проведения соревнований, объекты социального обслуживания, места отдыха у воды, пляжи и места рекреации. Там, по нашему мнению, продавать табак не нужно. Ставим задачу разработать закон на региональном уровне и обеспечить его принятие». добавил Мосин.