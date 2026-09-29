Подмосковные баскетболистки взяли серебро Спартакиады народов России
Баскетболистки из Московской области завоевали серебряные медали II Спартакиады народов России среди женских команд. Соревнования прошли в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В финальном матче подмосковная команда уступила сборной Свердловской области со счётом 60:78 (12:20, 24:16, 17:25, 7:17). Самыми результативными в составе коллектива из Московской области стали Севара Нуритдинова, набравшая 24 очка, Софья Люлина (12 очков) и Дарья Перова (10 очков).
Состав сборной региона был сформирован из воспитанниц клуба «Спарта энд К» (Видное). По итогам турнира две баскетболистки Московской области, Нуритдинова и Люлина, вошли в символическую пятёрку спартакиады. Спортсменки тренируются под руководством главного тренера Сергея Данилина.
Бронзовые медали завоевала сборная Москвы, обыгравшая в матче за третье место команду Омской области.
В женском баскетбольном турнире II Спартакиада народов России приняли участие сильнейшие сборные регионов страны.
Читайте также: