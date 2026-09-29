Подмосковные баскетболистки взяли серебро Спартакиады народов России

29 сентября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетболистки из Московской области завоевали серебряные медали II Спартакиады народов России среди женских команд. Соревнования прошли в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.