В промышленности Московской области быстрее всего растёт производство мебели

02 октября 2025, 20:56

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Сектор производства мебели в Подмосковье с января по август текущего года вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он показал самые высокие темпы роста в регионе, сообщили в пресс-службе областного Мининвеста.







«За первые восемь месяцев 20205-го производство мебели в Московской области выросло на 43%. В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, рост составил 23,7%. На третьем месте по темпам роста – производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки. Здесь рост достиг 13%», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.