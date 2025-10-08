Московская область восстанавливает школы и детсады в Новоазовском районе ДНР
Подмосковье продолжает поддерживать Донецкую Народную Республику, восстанавливая объекты социнфраструктуры. Строители из Московской области проводят ремонт школ и детских садов в подшефном Новоазовском районе, рассказали в Министерстве строительного комплекса региона.
Сейчас ремонтируют Виноградненскую, Красноармейскую и Безыменскую школы, а также Безыменский детский сад и Новоазовскую школу № 2. В зданиях обновляют внутренние помещения, лестницы, санузлы, меняют двери, окна и инженерные коммуникации. Кроме того, строители утепляют фасады и кровли. Открытие обновленных объектов планируют на 2026 год.
В Розовской школе по адресу ул. Школьная, д. 8, село Розы Люксембург уже завершили все работы. Объект готовят к вводу в эксплуатацию.
