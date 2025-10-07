В Подмосковье установили более 1,5 тыс. метров ограждений вдоль ж/д путей
Свыше полутора тысяч метров специальных ограждений установили вдоль железнодорожных путей в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Отмечается, что из 1,5 тыс. метров ограждений 725 метров — железобетонные.
«Больше всего ограждений в этом году обустроили на территории Богородского округа — 200 метров», — говорится в сообщении.Установка ограждений является одной их мер по снижению риска несчастных случаев на железной дороге. Для повышения безопасности также ведётся строительство разноуровневых переходов путей, а нелегальные тропинки перекрывают рвами и засаживают труднопроходимым кустарником.
Всего с начала года на железной дороге в Подмосковье произошло 150 летальных несчастных случаев, в том числе 70 — при нелегальном переходе путей.