В Подмосковье установили более 1,5 тыс. метров ограждений вдоль ж/д путей

07 октября 2025, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше полутора тысяч метров специальных ограждений установили вдоль железнодорожных путей в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Отмечается, что из 1,5 тыс. метров ограждений 725 метров — железобетонные.





«Больше всего ограждений в этом году обустроили на территории Богородского округа — 200 метров», — говорится в сообщении.