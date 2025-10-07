Строители отчитались о ходе возведения школы с детсадом в Люберцах

07 октября 2025, 09:20

Видео: пресс-служба Минжилполитики МО

Воспитательно-образовательный комплекс с школой на 500 учеников и детским садом на 120 воспитанников строят на территории ЖК «Легенда Коренёво» в Люберцах. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





В настоящее время на объекте полностью завершили устройство котлована и смонтировали конструкции подземной части здания.





«Гидроизоляцию стен подвала выполнили на 90%, обратную засыпку грунта — на 70%. Стартовало строительство первого этажа и внутренних лестничных маршей», — говорится в сообщении.