Московская область впервые примет Кубок России по тяжёлой атлетике

02 февраля 2026, 10:19

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Около 300 спортсменов со всей страны выступят на Кубке России по тяжёлой атлетике, который впервые в истории турнира состоится в Подмосковье. Соревнования будут проходить в Люберцах с 3 по 6 февраля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.