Московская область впервые примет Кубок России по тяжёлой атлетике
Около 300 спортсменов со всей страны выступят на Кубке России по тяжёлой атлетике, который впервые в истории турнира состоится в Подмосковье. Соревнования будут проходить в Люберцах с 3 по 6 февраля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Участниками турнира станут заслуженные спорта и мастера спорта России, чемпионы, призёры и рекордсмены мира, Европы и страны в своих возрастных группах, а также кандидаты в мастера спорта России. Медали соревнования разыграют 153 женщины и 144 мужчины.
В этом году кубок станет отборочным стартом на чемпионат Европы-2026, а также первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших.
Церемония открытия Кубка России по тяжёлой атлетике 2026 года среди мужчин и женщин начнётся 3 февраля в 14 часов.
Место проведения: Московская область, Люберцы, ул. Смирновская, д. 4 (Дворец спорта «Триумф»). Соревнования будут начинаться в 10 утра.
Читайте также: