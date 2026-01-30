Подмосковные горнолыжники завоевали две медали шестого этапа Кубка России
Спортсмены сборной Московской области завоевали две медалей на шестом этапе Кубка России по горнолыжному спорту в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
По итогам соревнований в слаломе среди мужчин Александр Хорошилов взял золото, а бронзу выиграл Артемий Семёнов.
Как напомнили в ведомстве, на четвёртом и пятом этапах Семёнов стал обладателем серебряной награды в слаломе-гиганте. А бронзовую медаль у женщин получила Виталина Гирина.
Читайте также: