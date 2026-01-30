В Люберцах открыли восьмой быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс

30 января 2026, 19:06

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Люберцах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Искра». На его строительство ушло менее восьми месяцев, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Новый спорткомплекс находится на территории ФОКа «Люберецкий» по улице 8 Марта. Его строительство стартовало в июне 2025 года и завершилось в январе 2026-го.



На территории комплекса будут работать секции по футболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, танцам и другим направлениям. Помимо этого, жители смогут посещать секции в рамках проектов «Активное долголетие» и «Добрый час». Пропускная способность ФОКа составляет 5000 человек в месяц.



Фото: пресс-служба Минспорта МО



«Люберцы стали первым городом в России, где запустили инициативу строительства быстровозводимых ФОКов. Министерство физической культуры и спорта Московской области уже рекомендовало этот опыт для внедрения в других муниципалитетах Подмосковья. У нас в округе действует семь объектов, где спортом рядом с домом занимаются 32 000 люберчан. Новый ФОК стал восьмым. Осенью планируем открытие девятого – на территории корпуса лицея №4», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.