В Люберцах открыли восьмой быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Люберцах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Искра». На его строительство ушло менее восьми месяцев, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Новый спорткомплекс находится на территории ФОКа «Люберецкий» по улице 8 Марта. Его строительство стартовало в июне 2025 года и завершилось в январе 2026-го.
На территории комплекса будут работать секции по футболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, танцам и другим направлениям. Помимо этого, жители смогут посещать секции в рамках проектов «Активное долголетие» и «Добрый час». Пропускная способность ФОКа составляет 5000 человек в месяц.
«Люберцы стали первым городом в России, где запустили инициативу строительства быстровозводимых ФОКов. Министерство физической культуры и спорта Московской области уже рекомендовало этот опыт для внедрения в других муниципалитетах Подмосковья. У нас в округе действует семь объектов, где спортом рядом с домом занимаются 32 000 люберчан. Новый ФОК стал восьмым. Осенью планируем открытие девятого – на территории корпуса лицея №4», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Работа по строительству быстровозводимых ФОКов на территории городского округа Люберцы проводится для достижения уровня в 70% систематически занимающихся спортом жителей к 2030 году. Такой показатель заложен в «Стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года». Сейчас в Люберцах систематически занимаются спортом 241 00 жителей, то есть 60,4%.