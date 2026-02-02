Участниками Кубка Александра Легкова в Наро-Фоминске стали около 400 человек

02 февраля 2026, 09:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Около 400 спортсменов разных возрастов приняли участие в шестых открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова». Турнир состоялся в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Трасса проходила по территории тюбинг-парка «Елагино». Основным забегом стала дистанция на два с половиной километра, а для участников младше девяти лет — дистанция на 500 метров.



Перед началом гонок Александр Легков поприветствовал участников и провёл для них разминку и мастер-класс.



