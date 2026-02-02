Участниками Кубка Александра Легкова в Наро-Фоминске стали около 400 человек
Около 400 спортсменов разных возрастов приняли участие в шестых открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова». Турнир состоялся в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Трасса проходила по территории тюбинг-парка «Елагино». Основным забегом стала дистанция на два с половиной километра, а для участников младше девяти лет — дистанция на 500 метров.
Перед началом гонок Александр Легков поприветствовал участников и провёл для них разминку и мастер-класс.
После забега все участники спортивного мероприятия смогли получить автограф знаменитого лыжника и сфотографироваться с ним.«Кубок Легкова» — это младший брат «Гонки Легкова», которая скоро пройдет в Лужниках. Без этого Кубка не было бы «Гонки Легкова». Спасибо людям, которые вкладывают средства, дают возможность детям развиваться в спорте и, конечно, проводить такие прекрасные соревнования», — сказал Александр Легков.
Результаты турнира опубликованы на его официальном сайте.