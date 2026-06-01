Московская область заняла первое место по переработке молока в России

01 июня 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За январь-апрель этого года подмосковные предприятия произвели 15,7% всего жидкого обработанного молока в Центральном федеральном округе, включая молоко для детского питания. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





В масштабах страны этот показатель превышает 4%, что закрепляет регион на четвёртом месте по производству и на первом – по переработке молока в России.

«Успеха удалось достичь благодаря работе таких мощных и технологичных предприятий, таких как АО «Эйч энд ЭН» («Логика молока»), АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «Сыровар» и ООО «Братья Чебурашкины». На этих предприятиях и в фермерских хозяйствах качество продукции контролируют на каждом этапе – от доения до упаковки. Поэтому молоко, купленное в магазине, на рынке или ярмарке, остаётся не только вкусным, но и безопасным», – отметили в министерстве.