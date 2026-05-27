На единственной в Подмосковье ферме благородных оленей родился первый оленёнок

27 мая 2026, 21:21

На ферме благородных европейских оленей «Благородный Север» в Подмосковье родился первый оленёнок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Детёныш появился у одной из самок стада. Одновременно в хозяйстве завершили подготовку инфраструктуры – стадо впервые вышло на летнее пастбище. В привычной среде животные начали переходить на естественный корм и больше двигаться.

«Ферма работает в формате сельскохозяйственного оленеводства. Там делают акцент на разведении животных. Сегодня это единственное хозяйство такого профиля в регионе. В перспективе планируется развивать племенное оленеводство, запустить производство пантовой продукции, а в качестве дополнительного направления постепенно развивать агротуризм», – рассказали в министерстве.