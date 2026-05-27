В Подмосковье число «наливаек» с ограничением торговли алкоголем упало на треть

оригинал

В Московской области с марта вступили в силу дополнительные ограничения на продажу алкоголя предприятиями общепита, расположенными в многоквартирных домах. С тех пор число торгующих спиртных в МКД заведений сократилось почти на треть, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Правила затронули объекты, вход в которые расположен со стороны двора или находится на расстоянии более 30 метров от улично-дорожной сети. В таких заведениях продажа алкоголя разрешена только два часа в сутки: с 13:00 до 15:00. Исключение составляют рестораны.

«Ограничения направлены на форматы, которые создавали дискомфорт во дворах. Уже сейчас мы видим результат – число таких объектов в Подмосковье сокращается. На момент вступления закона под его действие подпадали 476 заведений общепита, реализующих спиртное во дворах многоквартирных домов. Сейчас их количество сократилось до 335. Таким образом, прекратил деятельность 141 объект», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.