В Подмосковье производят 20% объёма замороженных овощей и грибов в ЦФО
Объём производства замороженных грибов и овощей, кроме картофеля, в Подмосковье в апреле превысил 2800 тонн. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Там это назвали результатом масштабной работы по обеспечению населения качественной, безопасной и доступной едой усилиями местных производителей.
«Загляните в морозильную камеру любой семьи в Подмосковье, и вы наверняка найдете там не просто заготовки на всякий случай. Там продуманный порядок – порции овощей для быстрого обеда, грибы для ароматного супа, ингредиенты для кулинарных экспериментов», – отметили в ведомстве.При этом на долю региона приходится более 20% общего объёма замороженных овощей и грибов, произведённых в Центральном федеральном округе с начала года, и 9,7% – от общероссийского объёма.
Среди главных игроков в министерстве назвали ООО «Хладокомбинат Западный», ООО «ПК ЮЖ» и ООО «Агама Истра».