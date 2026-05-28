В Подмосковье производят 20% объёма замороженных овощей и грибов в ЦФО

28 мая 2026, 22:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства замороженных грибов и овощей, кроме картофеля, в Подмосковье в апреле превысил 2800 тонн. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Там это назвали результатом масштабной работы по обеспечению населения качественной, безопасной и доступной едой усилиями местных производителей.

«Загляните в морозильную камеру любой семьи в Подмосковье, и вы наверняка найдете там не просто заготовки на всякий случай. Там продуманный порядок – порции овощей для быстрого обеда, грибы для ароматного супа, ингредиенты для кулинарных экспериментов», – отметили в ведомстве.