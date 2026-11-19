19 ноября 2026, 19:06

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Красногорске прошла XXXII Конференция Московского областного регионального отделения «Единой России». В канун 25-летия партии участники подвели итоги работы за пять лет, избрали новый состав руководящих органов и обсудили главные задачи на предстоящий период.





В этом году на выборах в Госдуму партия победила во всех 12 одномандатных округах Московской области. Таким образом, подмосковную «Единую Россию» представляют 18 депутатов. В Мособлдуме партия получила 39 из 50 мандатов.

«Рад приветствовать всю нашу партийную команду, актив. Хочу сказать слова благодарности нашим избирателям. Мы получили высокий уровень доверия на выборах и в Госдуму, и в областную Думу, люди на нас рассчитывают. Мы всегда встречаемся с различными вызовами, сложностями. И от того, как будет налажено взаимопонимание с жителями, зависит очень многое. Каждые выборы – всегда проверка на сплоченность. Спасибо за работу и главам, и нашим кандидатам, муниципальным, региональным, федеральным депутатам. Вместе с нашим президентом у всех нас получилось создать политическую силу, которая объединила людей, взяла на себя ответственность за перемены», – сказал на конференции губернатор Московской области, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьёв.

И. Брынцалов и А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Наша главная цель – оправдать высокое доверие, которое жители оказали нам на выборах, и выполнить новую Народную программу. В неё вошло свыше 920 000 наказов. Сейчас мы работаем в Мособлдуме над трёхлетним бюджетом, чтобы подкрепить крупные проекты реальным финансированием через госпрограммы. Формируются и муниципальные программы. От этих важных задач зависит повседневный комфорт людей: уличное освещение, детская площадка во дворе, отремонтированный подъезд. Единой командой Подмосковья во главе с губернатором Воробьёвым мы обязательно воплотим всё задуманное и сделаем жизнь в регионе ещё лучше», – отметил Брынцалов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)Тут подпись документа