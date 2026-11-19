Воробьёв отметил высокий уровень доверия избирателей «Единой России»
В Красногорске прошла XXXII Конференция Московского областного регионального отделения «Единой России». В канун 25-летия партии участники подвели итоги работы за пять лет, избрали новый состав руководящих органов и обсудили главные задачи на предстоящий период.
В этом году на выборах в Госдуму партия победила во всех 12 одномандатных округах Московской области. Таким образом, подмосковную «Единую Россию» представляют 18 депутатов. В Мособлдуме партия получила 39 из 50 мандатов.
«Рад приветствовать всю нашу партийную команду, актив. Хочу сказать слова благодарности нашим избирателям. Мы получили высокий уровень доверия на выборах и в Госдуму, и в областную Думу, люди на нас рассчитывают. Мы всегда встречаемся с различными вызовами, сложностями. И от того, как будет налажено взаимопонимание с жителями, зависит очень многое. Каждые выборы – всегда проверка на сплоченность. Спасибо за работу и главам, и нашим кандидатам, муниципальным, региональным, федеральным депутатам. Вместе с нашим президентом у всех нас получилось создать политическую силу, которая объединила людей, взяла на себя ответственность за перемены», – сказал на конференции губернатор Московской области, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьёв.
Делегаты конференции избрали секретарём Московского областного регионального отделения партии Игоря Брынцалова.
«Наша главная цель – оправдать высокое доверие, которое жители оказали нам на выборах, и выполнить новую Народную программу. В неё вошло свыше 920 000 наказов. Сейчас мы работаем в Мособлдуме над трёхлетним бюджетом, чтобы подкрепить крупные проекты реальным финансированием через госпрограммы. Формируются и муниципальные программы. От этих важных задач зависит повседневный комфорт людей: уличное освещение, детская площадка во дворе, отремонтированный подъезд. Единой командой Подмосковья во главе с губернатором Воробьёвым мы обязательно воплотим всё задуманное и сделаем жизнь в регионе ещё лучше», – отметил Брынцалов.
Сегодня подмосковное региональное отделение – одно из самых многочисленных в стране. Оно объединяет более 72 000 членов партии, свыше 66 000 сторонников и 1035 депутатов всех уровней. В рядах «Молодой Гвардии» в области сейчас 12 000 активистов. У ребят есть возможность проявлять себя, участвовать в принятии решений. Кроме того, с 2021 года депутатами стали 206 молодых людей в возрасте до 35 лет.
Народная программа «Единой России», сформированная в 2021 году, состояла из 780 000 наказов жителей, и практически все их выполнили. В этот раз кандидаты от партии, лидеры общественного мнения, доверенные лица провели почти 15 000 встреч с жителями региона и собрали свыше 920 000 наказов.
Отдельное внимание уделяют поддержке участников СВО. Подмосковье стало первым регионом, где представителей власти закрепили за семьями бойцов. Они находятся с ними в постоянном контакте. В том числе депутаты курируют почти 2500 ветеранов СВО, 20 000 семей, помогают решать бытовые, юридические и социальные вопросы.
В дополнение к федеральным мерам поддержки предусмотрено 36 на уровне области. Региональное отделение регулярно направляет гуманитарную помощь на передовую и на приграничные территории.
34 участника СВО из Московской области являются депутатами разных уровней. Это помогает более эффективно выстраивать систему социальной поддержки, расширять её и действовать адресно.
На конференции отметили лучшие местные отделения партии «Единая Россия» по результатам работы за 25 лет. Это команды из округов Балашиха, Богородский, Домодедово, Истра, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Реутов, Одинцовский и Орехово-Зуевский.