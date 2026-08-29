Московская областная филармония представила Подмосковье на фестивале «Культурный полюс» в Анадыре

29 августа 2026, 14:46

Оркестр «Русские узоры» представил Подмосковье на фестивале в Анадыре

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Чукотском автономном округе, в Окружном доме народного творчества г. Анадырь прошёл культурно-просветительский фестиваль «Культурный полюс». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.







На фестивале Подмосковье представлял Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» под руководством заслуженного артиста Московской области Дениса Забавского. На открытии мероприятия оркестр «Русские узоры» исполнил свою программу «Джаз. Рок. Балалайка», демонстрируя уникальное сочетание жанров.



В течение двух дней жители Крайнего Севера с энтузиазмом поддерживали музыкантов, которые искусно соединили в своем выступлении русские народные песни, джазовые стандарты, рок-композиции и музыку чукотских авторов в оригинальных аранжировках для народного оркестра. На сцене звучали балалайка, домра, баян, ударные инструменты, вокал и народные духовые инструменты, которые в сочетании раскрыли выразительные возможности народного звучания в современном контексте. Программа также включала произведения местных авторов, что стало содержательным откликом на концепцию фестиваля, объединяющего искусство, культурное наследие и новые художественные подходы.



Осенью Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» отправится в гастрольный тур по Московской области, который охватит девять городов: Балашиха, Красногорск, Королёв, Домодедово, Коломна, Сергиев Посад, Мытищи, Наро-Фоминск и Долгопрудный. Репертуар будет состоять из русских народных песен и музыкальных тем, переосмысленных в современных аранжировках, а также известных рок-хитов. Особым событием каждого концерта станет выступление чемпиона России, Европы и вице-чемпиона мира по битбоксу Вахтанга, который своим исполнением подчеркнет актуальность и современность народной музыки.