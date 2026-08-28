На летних каникулах в Подмосковье вышли на работу более 15 тысяч подростков
15 349 подростков нашли на подработку в Московской области летом текущего года. Это на 11% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Ребята трудились на различных должностях — от помощников делопроизводителей и вожатых до работников сферы благоустройства.
«Летняя занятость подростков решает сразу несколько задач. Мы даем подрастающему поколению возможность почувствовать свою самостоятельность, а работодателям — привлечь энергичных сотрудников на временные позиции», — отметил глава Минсоцразвития области Андрей Кирюхин.На работу летом вышли, в частности, 8 329 девушек и 7 020 юношей. Больше всего трудоустроенных подростков оказалось в округах Подольск (1 344 человека), Одинцовский (962) и Красногорск (943).