Московские кофейни включили в осеннее меню раф с бородинским хлебом
Основатель сети кофеен «КофеРусс» Вадим Швадченко рассказал, что с приходом осени гости чаще выбирают напитки с тыквой. Некоторые сезонные позиции настолько нравятся посетителям, что заведения оставляют их в меню на несколько лет.
В беседе с АГН «Москва» он привел в пример капучино «Томск» с хвойным сиропом и кедровыми орехами. Напиток сохраняет популярность уже второй или третий сезон, поэтому от него не планируют отказываться.
Московские кофейни в этом году делают ставку на нестандартные вкусовые сочетания. В осенних меню появились тыквенный латте с пряностями, фильтр-кофе с сиропом из барбариса, латте с мисо и грушей, а также пряный пунш.
Гостям также предлагают латте со вкусом груши и горгонзолы, раф с соленым фиником, черничный раф с анисом и шоколадно-тыквенный латте с халвой.
Небольшие заведения тоже экспериментируют с авторскими рецептами. Среди необычных новинок — раф «Бородинский», напоминающий по вкусу ржаной хлеб, и фильтр-кофе «Яблоко — корица».
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