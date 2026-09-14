Московские кофейни включили в осеннее меню раф с бородинским хлебом

14 сентября 2026, 09:16

Фото: iStock/iWichy

Основатель сети кофеен «КофеРусс» Вадим Швадченко рассказал, что с приходом осени гости чаще выбирают напитки с тыквой. Некоторые сезонные позиции настолько нравятся посетителям, что заведения оставляют их в меню на несколько лет.