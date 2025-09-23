Подмосковные хирурги удалили из жёлчного пузыря пациентки огромные камни
Хирурги Сергиево-Посадской больницы удалили из жёлчного пузыря пациентки крупные камни. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К врачам обратилась 66-летняя женщина с жалобами на тянущие боли в правом подреберье. Ультразвуковое исследование выявило камни в жёлчном пузыре, который к тому же был увеличен вдвое.
«Во время операции мы выполнили пункцию жёлчного пузыря, чтобы удалить часть жёлчи. Она была густой и тёмной, что говорит о плохом опорожнении жёлчного пузыря. Мы удалили камни и сам пузырь малоинвазивным методом через небольшие проколы. Самый крупный камень достигал размера 6×4 см», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Сергей Гужов.
Как отметил специалист, камни были настолько крупными, что за счёт давления на стенки жёлчного пузыря могли образовать пролежень между ним и кишечником. Если бы камень провалился в кишку, возникла бы кишечная непроходимость. В другом случае мог бы развиться перитонит – воспалению брюшины.
После лечения пациентку выписали в удовлетворительном состоянии и рекомендовали амбулаторное наблюдение.