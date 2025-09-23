Подмосковные хирурги удалили из жёлчного пузыря пациентки огромные камни

23 сентября 2025, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Сергиево-Посадской больницы удалили из жёлчного пузыря пациентки крупные камни. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К врачам обратилась 66-летняя женщина с жалобами на тянущие боли в правом подреберье. Ультразвуковое исследование выявило камни в жёлчном пузыре, который к тому же был увеличен вдвое.

«Во время операции мы выполнили пункцию жёлчного пузыря, чтобы удалить часть жёлчи. Она была густой и тёмной, что говорит о плохом опорожнении жёлчного пузыря. Мы удалили камни и сам пузырь малоинвазивным методом через небольшие проколы. Самый крупный камень достигал размера 6×4 см», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Сергей Гужов.