Московский областной конкурс хоров мальчиков собрал в Дубне 1 тыс. участников

Около тысячи участников из более чем 30 коллективов продемонстрировали вокальное мастерство на Х Московском областном открытом конкурсе хоров мальчиков. Он прошёл в Дубне и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.