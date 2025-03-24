Московский областной конкурс хоров мальчиков собрал в Дубне 1 тыс. участников

Около тысячи участников из более чем 30 коллективов продемонстрировали вокальное мастерство на Х Московском областном открытом конкурсе хоров мальчиков. Он прошёл в Дубне и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
У каждого коллектива обязательным в программе было произведение на тему войны.
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«Это патриотическое воспитание, продолжение, память. Все выбрали разные произведения. Наш хор, например, исполнил песню «Поклонимся великим тем годам», – рассказала директор хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» Ольга Миронова.В программе также прозвучали произведения русских классиков, духовные песнопения и фольклор. Участниками конкурса стали не только коллективы столичного региона, но и гости из Смоленска, Рязани, Иванова и Великого Новгорода. Конкурс проводится в десятый раз. Постоянные члены жюри отметили рост его уровня.
«Более 10 лет назад этот конкурс учредили администрация города и Министерство культуры Московской области. Это было правильное решение: благодаря высокому уровню организации конкурс привлекает лучшие хоры мальчиков со всей страны. В эти дни Дубна подтверждает звание хоровой столицы не только Подмосковья, но и всей России», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.Гран-при конкурса жюри присудило концертному хору хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».
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Лора Луганская