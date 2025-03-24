Школьники из Дубны пообщались с космонавтами с МКС

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Два ученика из Дубны стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по астрономии — десятиклассник Дмитрий Гомзин и девятиклассник Владимир Дубинин. Оба учатся в Московском областном физико-математическом лицее имени академика В. Г. Кадышевского, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Поздравляю ребят и их педагогов с этой значимой победой и желаю продолжать это невероятное путешествие в мир науки. Уверен, у вас всё получится!», — сказал школьников глава Дубны Максим Тихомиров.
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Дайана Хусинова