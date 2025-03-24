Школьники из Дубны пообщались с космонавтами с МКС

В Подмосковье в 2025-2027 годах планируют провести капремонт 24 гидротехнических сооружений. Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с областным правительством и главами муниципалитетов. Одной из главных тем стало прохождение паводкового периода.