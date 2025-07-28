Московский областной перинатальный центр получил дополнительное оборудование

28 июля 2025, 10:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московский областной перинатальный центр в июле дооснастили новой партией высокотехнологичного медицинского оборудования для экстренной и плановой помощи новорождённым, беременным и роженицам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику поступили аппараты искусственной вентиляции лёгких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, фетальные и кардиологические мониторы, передвижные рентгеновские системы, аппараты ингаляционной анестезии, мониторы пациента и столы для реанимации новорождённых.

«Новая техника существенно усиливает возможности отделения. Мы получаем оборудование, способное работать в самых сложных условиях – от интенсивной терапии до транспортировки и неотложной помощи. В неонатологии счёт иногда идёт на минуты, и такие решения позволяют спасать ещё больше жизней», – пояснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых, врач анестезиолог-реаниматолог Максим Кондратьев.