Московский областной перинатальный центр получил дополнительное оборудование
Московский областной перинатальный центр в июле дооснастили новой партией высокотехнологичного медицинского оборудования для экстренной и плановой помощи новорождённым, беременным и роженицам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику поступили аппараты искусственной вентиляции лёгких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, фетальные и кардиологические мониторы, передвижные рентгеновские системы, аппараты ингаляционной анестезии, мониторы пациента и столы для реанимации новорождённых.
«Новая техника существенно усиливает возможности отделения. Мы получаем оборудование, способное работать в самых сложных условиях – от интенсивной терапии до транспортировки и неотложной помощи. В неонатологии счёт иногда идёт на минуты, и такие решения позволяют спасать ещё больше жизней», – пояснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых, врач анестезиолог-реаниматолог Максим Кондратьев.Дооснащение проводят в рамках масштабной модернизации. За первые полгода 2025-го для центра закупили 87 единиц оборудования, в том числе ИВЛ-аппараты, инкубаторы, родильные кровати, мониторы, УЗИ-системы, рентген, стерилизаторы и операционные столы.
Как напомнили в министерстве, Московский областной перинатальный центр – ведущее учреждение Подмосковья по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и детям, включая самые тяжёлые случаи.