Московский областной центр крови провёл за год около 320 выездных акций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 320 выездных донорских акций провели специалисты Московского областного центра крови за минувший год, в ходе этих акций было собрано около 7,7 тонн крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В 2024 году Московский областной центр крови провёл 319 выездных акций, участие в них приняли более 16,8 тыс. человек. Всего в ходе выездных акций было собрано почти 7,7 тонн крови и её компонентов», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава области Максим Забелин.В министерстве также напомнили, что приём доноров в Московском областном центре крови ведётся ежедневно с 8 утра до 14:00. Кроме того, кровь можно сдать в окружных подразделениях Центра крови. Их список размещён по ссылке.
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