В РАН объяснили, чем вызван рост заболеваемости в России

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Рост заболеваемости и введение карантинных мер в учебных заведениях России на сегодняшний день связан с сезонными закономерностями — дети вернулись на учебу после новогодних каникул. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, структура заражений прогнозируема.
«Структура заболеваемости прогнозируема: преобладают вирусы парагриппа, H1N1, H3N2, а также встречаются случаи так называемого свиного гриппа. Что касается птичьего гриппа, то в России он пока не регистрируется, однако на североамериканском континенте и в Европе уровень заболеваемости растет. Это закономерный процесс», — пояснил ученый в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время врач Genotek Маргарита Дьяконова рассказала, какими бывают последствия COVID-19. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила длительную слабость, нарушения сна, вкусовую дисфункцию, дерматологические проявления, сердечно-сосудистые заболевания и расстройства ЖКТ. Однако самым популярным и долгосрочным последствием коронавируса, по ее словам, является выпадение волос.
«До 49% пациентов, перенесших COVID, обращаются к врачам по поводу выпадения волос. Период жизни волоса занимает примерно от 2 до 6 лет. COVID-19 приводит к сокращению фазы активного роста (анагена), вследствие чего преждевременно начинается фаза телогена (выпадения волос). Это очень распространенная причина телогеновой алопеции», — поделилась врач.Читайте также:
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