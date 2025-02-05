Тысячу подмосковных домов подключили к газу за месяц по программе соцгазификации

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В Московской области продолжаются работы по президентской программе «Социальная газификация», за январь в рамках этой программы к газоснабжению подключили 1 тысячу домов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«Президентский проект, который мы реализуем на протяжении нескольких лет, способствует улучшению качества жизни в регионе. На этот год у нас большие планы — только за январь газ провели в тысячу домовладений Московской области», — сказал глава регионального Минэнерго Сергей Воропанов.Отмечается, что больше всего подключений к газу в январе провели в городских округах Истра, Раменский, Чехов, Домодедово и Солнечногорск.
Всего в текущем году по программе «Социальная газификация» к газу планируется подключить 18 тысяч подмосковных домовладений.
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, как заказать ремонт газового оборудования онлайн
В 26 домах Пушкинского округа обновят системы газоснабжения
В 36 деревнях и сёлах Подмосковья началось строительство газопроводов
Лев Каштанов