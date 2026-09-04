Московскую историю показали через объективы камер «Зенит» из Красногорска
Госкорпорация Ростех приурочила к 879-летию столицы фотопроект «Было/стало на «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Историю Москвы показали через объективы камер «Зенит» холдинга «Швабе». Современные кадры для проекта сделаны на фототехнику «Зенит» производства Красногорского завода им. С. А. Зверева.
В объектив «Зенита» попали места, по которым особенно хорошо видно, как менялась Москва. Среди них – Золоторожская, Пушкинская и Андроньевская набережные, улицы Моховая, Манежная, Большая Полянка, Новоарбатский мост и Северный речной вокзал. С помощью динамической обработки и ИИ-технологий авторы показали, как изменились городские пространства столицы, сохранив при этом свой исторический облик.
Фотопроект стартовал в преддверии дней городов Москвы и городов Подмосковья. В него войдут более 30 архивных снимков Москвы, Красногорска, Лыткарина и Сергиева Посада. Ознакомиться с фотографиями можно на сайте и в соцсетях «Швабе».
Выбор этих городов связан с историей предприятий. В Москве и Подмосковье работают предприятия холдинга, среди которых — Московский завод «САПФИР», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, ГНЦ РФ НПО «Орион», Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла и Загорский оптико-механический завод.
Также «Швабе» проводит конкурс ретроспективных фотографий среди жителей Москвы и Московской области. Архивные фото городских пространств из частных и семейных архивов, сделанные на фототехнику «Зенит», можно прислать на электронную почту: pressa-media@shvabe-media.ru. Самые интересные локации переснимут на фототехнику «Зенит», а получившиеся работы опубликуют на официальных ресурсах холдинга. Авторы выбранных фотографий получат памятные подарки.
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