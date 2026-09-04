Московскую историю показали через объективы камер «Зенит» из Красногорска

04 сентября 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Госкорпорация Ростех приурочила к 879-летию столицы фотопроект «Было/стало на «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.